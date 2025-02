So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gesunken. So verlor Bitcoin um 17:09 -0,33 Prozent auf 95'490,11 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 95'804,19 US-Dollar.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert -0,65 Prozent auf 329,27 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 331,44 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um -0,26 Prozent auf 2'597,43 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 2'604,16 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (119,70 US-Dollar) geht es um -2,63 Prozent auf 116,55 US-Dollar nach unten.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 2,416 US-Dollar am Vortag auf 2,397 US-Dollar nach unten (-0,80 Prozent).

Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,7685 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,7804 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,53 Prozent.

Zudem gibt Monero nach. Um -0,30 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 17:09 auf 222,31 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 222,98 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2337 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:09 bei 0,2294 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:09 werden 0,0065 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:09 werden 0,3173 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:09 werden 0,0200 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit geht es für Dash bergab. Um 17:09 steht ein Minus von -1,32 Prozent auf 26,66 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 27,02 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,87 Prozent auf 11,00 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 10,90 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.ch