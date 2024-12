So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

Anzeige

Über 450+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Bitcoin ist am Nachmittag 95'305,31 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:10 um -1,95 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 97'204,05 US-Dollar stand.

Daneben fällt Bitcoin Cash um -2,28 Prozent auf 444,91 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 455,31 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von -1,06 Prozent auf 3'302,71 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3'338,02 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um -0,74 Prozent auf 100,59 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 101,34 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Ripple um -0,94 Prozent auf 2,217 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,238 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um -2,05 Prozent auf 0,8858 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,9043 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 4,01 Prozent auf 190,46 US-Dollar, nach 183,12 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2883 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,2883 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0104 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:11 bei 0,0115 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3559 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,3565 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0248 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0236 US-Dollar.

Daneben fällt Dash um -0,11 Prozent auf 35,44 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 35,48 US-Dollar.

Nach 13,73 US-Dollar am Vortag ist der NEO-Kurs am Sonntagnachmittag um 1,82 Prozent auf 13,98 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.ch