So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

Am Nachmittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,04 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 67.929,59 US-Dollar wert, nach 67.899,24 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 5,97 Prozent auf 697,78 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 658,50 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 3.338,83 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3.323,99 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,45 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 101,21 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vortag (98,10 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5878 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 17:11 bei 0,5902 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5755 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:10 bei 0,5804 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 2,70 Prozent auf 130,20 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 126,77 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2991 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,3007 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0085 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1288 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1276 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0468 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0467 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Dash-Kurs um 1,96 Prozent auf 36,72 US-Dollar. Am Vortag standen noch 36,01 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit muss NEO Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der NEO-Kurs um -0,49 Prozent auf 15,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 15,28 US-Dollar an der Tafel.

