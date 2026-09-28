So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagmittag

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Bitcoin gab um 12:31 um 1,99 Prozent auf 82.768,21 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 84.451,02 US-Dollar gelegen hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,6 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 19,9 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 12:31 ab. Es geht 0,91 Prozent auf 70,53 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 71,17 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.647,80 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.686,45 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,44 Prozent.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 308,06 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Vortag (332,38 US-Dollar).

Daneben wertet Ripple um 12:31 ab. Es geht 2,02 Prozent auf 1,484 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,515 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (548,36 US-Dollar) geht es um 3,76 Prozent auf 527,72 US-Dollar nach unten.

Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um 3,86 Prozent auf 0,2447 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2546 US-Dollar wert.

Daneben wertet Stellar um 12:31 ab. Es geht 1,79 Prozent auf 0,2115 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2154 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3333 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:31 bei 0,3340 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 2,21 Prozent auf 760,60 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 777,76 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Dogecoin mit einem Abschlag. Um 12:31 notiert der Dogecoin-Kurs 3,76 Prozent schwächer bei 0,0929 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,0965 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 3,09 Prozent auf 118,17 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 121,94 US-Dollar.

Daneben wertet Avalanche um 12:31 ab. Es geht 3,66 Prozent auf 10,47 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 10,87 US-Dollar stand.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 14,01 US-Dollar am Vortag auf 13,76 US-Dollar nach unten (1,77 Prozent).

Inzwischen fällt der Sui-Kurs um 7,65 Prozent auf 1,166 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,263 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.