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Krypto-Marktbericht 28.09.2026 12:43:06

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagmittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag.

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Bitcoin gab um 12:31 um 1,99 Prozent auf 82.768,21 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 84.451,02 US-Dollar gelegen hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,6 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 19,9 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 12:31 ab. Es geht 0,91 Prozent auf 70,53 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 71,17 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.647,80 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.686,45 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,44 Prozent.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 308,06 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Vortag (332,38 US-Dollar).

Daneben wertet Ripple um 12:31 ab. Es geht 2,02 Prozent auf 1,484 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,515 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (548,36 US-Dollar) geht es um 3,76 Prozent auf 527,72 US-Dollar nach unten.

Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um 3,86 Prozent auf 0,2447 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2546 US-Dollar wert.

Daneben wertet Stellar um 12:31 ab. Es geht 1,79 Prozent auf 0,2115 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2154 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3333 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:31 bei 0,3340 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 2,21 Prozent auf 760,60 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 777,76 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Dogecoin mit einem Abschlag. Um 12:31 notiert der Dogecoin-Kurs 3,76 Prozent schwächer bei 0,0929 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,0965 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 3,09 Prozent auf 118,17 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 121,94 US-Dollar.

Daneben wertet Avalanche um 12:31 ab. Es geht 3,66 Prozent auf 10,47 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 10,87 US-Dollar stand.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 14,01 US-Dollar am Vortag auf 13,76 US-Dollar nach unten (1,77 Prozent).

Inzwischen fällt der Sui-Kurs um 7,65 Prozent auf 1,166 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,263 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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