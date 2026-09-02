Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’359 0.2%  SPI 20’184 0.2%  Dow 53’062 0.6%  DAX 25’839 -0.5%  Euro 0.9425 0.0%  EStoxx50 6’362 -0.1%  Gold 4’387 1.3%  Bitcoin 62’814 -0.2%  Dollar 0.8131 0.0%  Öl 95.3 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Amrize143013422Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Broadcom-Aktie rutscht ab: US-Chipkonzern legt Quartalszahlen vor - Erwartungen verpasst
Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Suche...
ETF Sparplan
Krypto-Marktbericht 02.09.2026 17:23:14

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochnachmittag

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Bitcoin ist am Nachmittag 76.758,12 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 1,01 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 77.539,41 US-Dollar stand.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,4 Prozent aufweist und bei 9,96 EUR notiert.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 1,07 Prozent auf 49,09 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 49,62 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 1,60 Prozent auf 2.384,34 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.423,16 US-Dollar wert.

Zudem gibt Bitcoin Cash am Mittwochnachmittag nach. Um 1,40 Prozent auf 242,70 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 246,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Ripple-Kurs um 1,76 Prozent auf 1,329 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,353 US-Dollar an der Tafel.

Nach 505,08 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Mittwochnachmittag um 2,41 Prozent auf 517,25 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1953 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1966 US-Dollar.

Mit dem Stellar-Kurs geht es indes nach unten. Stellar verliert 1,79 Prozent auf 0,1727 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1759 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3223 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3243 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Binancecoin um 0,31 Prozent auf 685,14 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 683,04 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0814 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0817 US-Dollar.

Zudem gibt Solana am Mittwochnachmittag nach. Um 1,33 Prozent auf 98,77 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 100,10 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 1,34 Prozent auf 7,131 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 7,228 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 1,61 Prozent auf 11,05 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,23 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Sui-Kurs bei 0,7176 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,7224 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Die Performance der Kryptowährungen
BaFin schlägt Alarm: Diese Wissenslücken haben Krypto-Anleger
Tether-Chef Ardoino warnt vor Krisen - und setzt auf Bitcoin und Gold

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com,wael alreweie / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?