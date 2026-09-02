So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochnachmittag

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Bitcoin ist am Nachmittag 76.758,12 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 1,01 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 77.539,41 US-Dollar stand.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,4 Prozent aufweist und bei 9,96 EUR notiert.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 1,07 Prozent auf 49,09 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 49,62 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 1,60 Prozent auf 2.384,34 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.423,16 US-Dollar wert.

Zudem gibt Bitcoin Cash am Mittwochnachmittag nach. Um 1,40 Prozent auf 242,70 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 246,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Ripple-Kurs um 1,76 Prozent auf 1,329 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,353 US-Dollar an der Tafel.

Nach 505,08 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Mittwochnachmittag um 2,41 Prozent auf 517,25 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1953 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1966 US-Dollar.

Mit dem Stellar-Kurs geht es indes nach unten. Stellar verliert 1,79 Prozent auf 0,1727 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1759 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3223 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3243 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Binancecoin um 0,31 Prozent auf 685,14 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 683,04 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0814 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0817 US-Dollar.

Zudem gibt Solana am Mittwochnachmittag nach. Um 1,33 Prozent auf 98,77 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 100,10 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 1,34 Prozent auf 7,131 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 7,228 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 1,61 Prozent auf 11,05 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,23 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Sui-Kurs bei 0,7176 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,7224 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.