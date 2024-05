So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochnachmittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:11 fällt Bitcoin -0,06 Prozent auf 62'319,45 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 62'359,98 US-Dollar.

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 471,65 US-Dollar am Vortag auf 461,92 US-Dollar nach unten (-2,06 Prozent).

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Ethereum-Kurs -0,19 Prozent schwächer bei 3'007,91 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 3'013,53 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Litecoin-Kurs um 0,76 Prozent auf 81,48 US-Dollar. Am Vortag standen noch 80,87 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 0,16 Prozent auf 0,5256 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 0,5248 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 5,49 Prozent auf 0,4664 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,4422 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,39 Prozent auf 129,36 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 127,58 US-Dollar.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,2198 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,2189 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0051 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1092 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0382 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0383 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Dash bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 1,38 Prozent auf 29,04 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 28,65 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für NEO bergab. Um 17:10 steht ein Minus von -0,27 Prozent auf 15,62 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der NEO-Kurs noch bei 15,66 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch