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Krypto-Marktbericht 17.10.2026 12:43:06

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

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So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag.

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Der Bitcoin-Kurs kletterte um 12:31 um 0,02 Prozent auf 81.530,67 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 81.514,82 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,9 Prozent auf 10,68 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 15,9 Prozent.

Indes fällt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 59,64 US-Dollar am Vortag auf 59,33 US-Dollar nach unten (0,52 Prozent).

Währenddessen wird Ethereum bei 2.433,74 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.420,39 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 12:31 gibt Bitcoin Cash um 0,71 Prozent auf 274,68 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 276,63 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 0,45 Prozent auf 1,304 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,310 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 12:31 gibt Monero um 0,94 Prozent auf 551,30 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 556,54 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,2256 US-Dollar am Vortag auf 0,2229 US-Dollar nach unten (1,20 Prozent).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1813 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:31 auf 0,1793 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Tron-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Tron um 0,20 Prozent auf 0,3355 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,3348 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:31 gibt Binancecoin um 0,15 Prozent auf 720,20 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 721,29 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0801 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0809 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Solana um 0,31 Prozent auf 104,61 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 104,29 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet Avalanche um 12:31 auf. Es geht 0,18 Prozent auf 9,969 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 9,951 US-Dollar stand.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 12,33 US-Dollar am Vortag auf 12,21 US-Dollar nach unten (0,98 Prozent).

Daneben fällt Sui um 2,01 Prozent auf 0,9995 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,020 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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