|Krypto-Marktbericht
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25.08.2026 12:43:06
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen.
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Der Bitcoin-Kurs wertet am Dienstagmittag um 0,46 Prozent auf 79.262,00 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 78.895,21 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,7 Prozent aufweist und bei 10,28 EUR notiert.
In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Litecoin-Kurs um 0,52 Prozent auf 51,42 US-Dollar. Am Vortag standen noch 51,69 US-Dollar an der Tafel.
Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 0,17 Prozent auf 2.475,63 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.479,74 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 12:31 gibt Bitcoin Cash um 0,24 Prozent auf 270,09 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 270,75 US-Dollar gemeldet wurde.
Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,481 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:31 bei 1,480 US-Dollar.
Daneben steigt Monero um 1,11 Prozent auf 447,32 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 442,39 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2211 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:31 bei 0,2192 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1936 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:31 auf 0,1928 US-Dollar beziffert.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3424 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3447 US-Dollar.
Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,68 Prozent auf 699,10 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 703,92 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0906 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit kann Solana Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Solana-Kurs um 0,95 Prozent auf 99,53 US-Dollar. Am Vortag standen noch 98,59 US-Dollar an der Tafel.
Daneben fällt Avalanche um 0,16 Prozent auf 7,526 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 7,538 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Chainlink-Kurs um 0,55 Prozent auf 11,56 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,62 US-Dollar an der Tafel.
Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,8004 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 12:31 bei 0,8009 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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