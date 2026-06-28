So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 12:26 um 0,15 Prozent auf 60.067,96 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 59.977,44 US-Dollar gestanden hatte.

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Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (42,16 US-Dollar) geht es um 1,70 Prozent auf 42,87 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Ethereum-Kurs um 0,04 Prozent auf 1.571,70 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.572,27 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 1,35 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:26 auf 192,96 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 195,60 US-Dollar wert war.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 1,048 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,047 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (312,52 US-Dollar) geht es um 1,52 Prozent auf 307,78 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergab. Cardano sinkt 0,50 Prozent auf 0,1445 US-Dollar, nach 0,1452 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1739 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,1711 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3208 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3220 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 0,40 Prozent auf 554,46 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 556,69 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0744 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,0735 US-Dollar beziffert.

Zudem gewinnt Solana am Sonntagmittag hinzu. Um 1,10 Prozent auf 71,24 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 70,47 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Avalanche um 1,38 Prozent auf 6,338 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 6,427 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 7,291 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagmittag um 0,34 Prozent auf 7,267 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Sonntagmittag lag der Sui-Kurs bei 0,6838 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,6848 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.