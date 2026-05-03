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03.05.2026 12:43:06
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.
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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:25 um 0,28 Prozent auf 78.437,01 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 78.659,87 US-Dollar gestanden hatte.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,5 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 7,4 Prozent.
Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (55,37 US-Dollar) geht es um 0,53 Prozent auf 55,07 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Ethereum-Kurs um 0,20 Prozent auf 2.311,96 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.316,71 US-Dollar an der Tafel.
Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 0,29 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:25 auf 444,23 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 445,54 US-Dollar wert war.
Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 1,389 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,393 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (383,36 US-Dollar) geht es um 2,29 Prozent auf 392,13 US-Dollar nach oben.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2492 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2501 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1599 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,1592 US-Dollar beziffert.
Zudem gewinnt Tron am Sonntagmittag hinzu. Um 2,42 Prozent auf 0,3381 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Tron-Kurs bei 0,3302 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,08 Prozent auf 618,29 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 617,78 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1084 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:25 auf 0,1080 US-Dollar beziffert.
Zudem gibt Solana am Sonntagmittag nach. Um 0,43 Prozent auf 83,99 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 84,35 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Avalanche um 1,38 Prozent auf 9,057 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 9,184 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 9,178 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagmittag um 0,42 Prozent auf 9,139 US-Dollar gesunken.
Zudem gibt Sui nach. Um 0,74 Prozent reduziert sich der Sui-Kurs um 12:25 auf 0,9204 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,9273 US-Dollar wert war.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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