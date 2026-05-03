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Krypto-Marktbericht 03.05.2026 12:43:06

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:25 um 0,28 Prozent auf 78.437,01 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 78.659,87 US-Dollar gestanden hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,5 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 7,4 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (55,37 US-Dollar) geht es um 0,53 Prozent auf 55,07 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Ethereum-Kurs um 0,20 Prozent auf 2.311,96 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.316,71 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 0,29 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:25 auf 444,23 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 445,54 US-Dollar wert war.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 1,389 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,393 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (383,36 US-Dollar) geht es um 2,29 Prozent auf 392,13 US-Dollar nach oben.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2492 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2501 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1599 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,1592 US-Dollar beziffert.

Zudem gewinnt Tron am Sonntagmittag hinzu. Um 2,42 Prozent auf 0,3381 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Tron-Kurs bei 0,3302 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,08 Prozent auf 618,29 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 617,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1084 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:25 auf 0,1080 US-Dollar beziffert.

Zudem gibt Solana am Sonntagmittag nach. Um 0,43 Prozent auf 83,99 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 84,35 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Avalanche um 1,38 Prozent auf 9,057 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 9,184 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 9,178 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagmittag um 0,42 Prozent auf 9,139 US-Dollar gesunken.

Zudem gibt Sui nach. Um 0,74 Prozent reduziert sich der Sui-Kurs um 12:25 auf 0,9204 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,9273 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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