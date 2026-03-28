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Krypto-Marktbericht 28.03.2026 12:43:06

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

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Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagmittag um 0,14 Prozent auf 66.238,96 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 66.329,18 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 4,1 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -3,3 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,51 Prozent auf 53,96 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 53,68 US-Dollar.

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,18 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 12:25 auf 1.995,75 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.992,13 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 476,76 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vortag (472,28 US-Dollar).

Daneben steigt Ripple um 0,98 Prozent auf 1,338 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,325 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Monero um 0,16 Prozent auf 324,33 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 324,83 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2483 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2460 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1660 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1673 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3107 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,3121 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Binancecoin um 0,25 Prozent auf 611,57 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 613,13 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0900 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:25 auf 0,0911 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Solana um 0,11 Prozent auf 82,91 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 83,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Avalanche kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 8,786 US-Dollar lag, wird der Avalanche-Kurs um 12:25 auf 8,792 US-Dollar beziffert.

Nach 8,565 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagmittag um 0,48 Prozent auf 8,523 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,8789 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 12:25 bei 0,8821 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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