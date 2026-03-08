Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’096 -1.5%  SPI 18’100 -1.4%  Dow 47’502 -1.0%  DAX 23’591 -0.9%  Euro 0.9011 -0.6%  EStoxx50 5’720 -1.1%  Gold 5’171 1.7%  Bitcoin 53’127 -4.0%  Dollar 0.7765 -0.6%  Öl 93.3 10.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie unter Beschuss: Goldman Sachs kritisiert den KI-Riesen
Gold, Öl & Co. in KW 10: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Deutsches Satellitenprojekt: Allianz von Rheinmetall, Airbus und OHB nimmt Form an - Aktien im Blick
So stuften die Analysten die Givaudan-Aktie im vergangenen Monat ein
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/BTC
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/BTC

Krypto-Marktbericht 08.03.2026 12:43:06

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagmittag um 0,66 Prozent auf 67.710,90 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 67.263,85 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 7,2 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -5,1 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,07 Prozent auf 53,52 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 53,56 US-Dollar.

Zudem gibt Ethereum nach. Um 0,46 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 12:25 auf 1.960,41 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.969,45 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 451,01 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (449,78 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 1,361 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Monero um 0,65 Prozent auf 344,37 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 346,62 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2550 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2547 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1507 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1504 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2865 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,2869 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Binancecoin um 0,16 Prozent auf 621,08 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 620,10 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0899 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,0897 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Solana um 0,11 Prozent auf 83,08 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 83,17 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Avalanche um 0,10 Prozent auf 8,913 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 8,905 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 8,695 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagmittag um 0,18 Prozent auf 8,679 US-Dollar gesunken.

Zudem gewinnt Sui am Sonntagmittag hinzu. Um 0,76 Prozent auf 0,9018 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,8950 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Bitcoin im Abwärtstrend: Was den Krypto-Winter 2026 so besonders macht

Bildquelle: Wright Studio / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall