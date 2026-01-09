Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|
09.01.2026 12:43:06
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag.
Bitcoin reduzierte sich um 12:25 um 0,59 Prozent auf 90.439,49 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 90.978,17 US-Dollar gelegen hatte.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 32,4 Prozent.
Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 81,24 US-Dollar am Vortag auf 81,27 US-Dollar nach oben (0,04 Prozent).
Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,20 Prozent auf 3.097,62 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 3.103,98 US-Dollar.
Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 631,83 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (631,63 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,03 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 1,07 Prozent auf 2,100 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 2,123 US-Dollar.
Zudem gewinnt Monero am Freitagmittag hinzu. Um 0,72 Prozent auf 455,37 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 452,12 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Cardano Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Cardano-Kurs um 0,92 Prozent auf 0,3922 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3958 US-Dollar an der Tafel.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2302 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,2285 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2947 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:25 auf 0,2930 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 0,21 Prozent auf 890,14 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 891,99 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1420 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:25 bei 0,1406 US-Dollar.
Nach 138,22 US-Dollar am Vortag ist der Solana-Kurs am Freitagmittag um 0,10 Prozent auf 138,35 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (13,88 US-Dollar) geht es um 0,66 Prozent auf 13,79 US-Dollar nach unten.
Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,20 Prozent auf 13,19 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 13,22 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Sui um 1,55 Prozent auf 1,789 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,817 US-Dollar gemeldet wurde.Redaktion finanzen.ch
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|72’249.04454
|-0.62%
|Handeln
|Vision
|0.07143
|-0.94%
|Handeln
|Ethereum
|2’469.06185
|-0.45%
|Handeln
|Ripple
|1.68079
|-0.92%
|Handeln
|Solana
|110.55182
|0.10%
|Handeln
|Cardano
|0.31319
|-0.97%
|Handeln
|Polkadot
|1.66462
|-1.27%
|Handeln
|Chainlink
|10.53640
|-0.23%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|0.32%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|0.14%
|Handeln
