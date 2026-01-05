|Krypto-Marktbericht
|
05.01.2026 12:43:06
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag.
Im Plus präsentiert sich um 12:25 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,83 Prozent höher bei 93.060,32 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 91.388,27 US-Dollar.
Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 3,3 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 35,4 Prozent.
Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 0,37 Prozent auf 81,84 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 82,14 US-Dollar wert.
Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3.139,53 US-Dollar) geht es um 1,22 Prozent auf 3.177,72 US-Dollar nach oben.
Indes steigt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 638,99 US-Dollar am Vortag auf 657,48 US-Dollar nach oben (2,89 Prozent).
In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 1,97 Prozent auf 2,132 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 2,090 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (419,12 US-Dollar) geht es um 2,40 Prozent auf 429,18 US-Dollar nach oben.
Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,3975 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2326 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,2317 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2921 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2939 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann Binancecoin Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Binancecoin-Kurs um 1,07 Prozent auf 903,65 US-Dollar. Am Vortag standen noch 894,13 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1493 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:25 auf 0,1472 US-Dollar beziffert.
Derweil notiert der Solana-Kurs bei 135,41 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (133,93 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,11 Prozent.
Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 14,17 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (14,23 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,41 Prozent.
Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,89 Prozent auf 13,52 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 13,40 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Montagmittag lag der Sui-Kurs bei 1,685 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,690 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
