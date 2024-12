So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

Anzeige

Am Mittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -3,70 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:25 95.660,09 US-Dollar wert, nach 99.339,68 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -5,03 Prozent auf 441,56 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 464,95 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 3.368,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3.497,15 US-Dollar) ist das ein Verlust von -3,69 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 103,99 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -5,01 Prozent im Vergleich zum Vortag (109,47 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,295 US-Dollar) geht es um -4,79 Prozent auf 2,186 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich Cardano im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,9163 US-Dollar) geht es um -4,95 Prozent auf 0,8710 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 0,52 Prozent auf 191,75 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 190,76 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich IOTA im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,3221 US-Dollar) geht es um -6,98 Prozent auf 0,2996 US-Dollar nach unten.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0134 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit muss Stellar Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Stellar-Kurs um -5,69 Prozent auf 0,3610 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3828 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich NEM mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der NEM-Kurs -6,92 Prozent schwächer bei 0,0242 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,0260 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Dash Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Dash-Kurs um -4,78 Prozent auf 43,55 US-Dollar. Am Vortag standen noch 45,74 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit muss NEO Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der NEO-Kurs um -5,38 Prozent auf 14,02 US-Dollar. Am Vortag standen noch 14,82 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.ch