So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

Der Bitcoin-Kurs wertet am Dienstagmittag um 0,24 Prozent auf 22'422,17 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 22'368,56 US-Dollar.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,12 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:25 auf 128,90 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 128,74 US-Dollar wert war.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Ethereum-Kurs 0,70 Prozent stärker bei 1'724,14 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1'712,16 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,33 Prozent auf 62,82 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 61,39 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um -1,43 Prozent auf 0,3543 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,3594 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,5015 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:25 auf 0,5012 US-Dollar beziffert.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um -2,38 Prozent auf 160,01 US-Dollar. Gestern war Monero noch 163,90 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2896 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,2918 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0036 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0036 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Dienstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1125 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1139 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0468 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0459 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Dash bergab. Um 12:25 steht ein Minus von -0,57 Prozent auf 46,86 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 47,13 US-Dollar.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergab. NEO sinkt -1,53 Prozent auf 9,746 US-Dollar, nach 9,898 US-Dollar am Vortag.

