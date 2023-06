So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagvormittag

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:40 bei 26.477,70 US-Dollar und damit -0,10 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 26.503,20 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Bitcoin Cash-Kurs -0,89 Prozent schwächer bei 110,78 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 111,77 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.845,91 US-Dollar) geht es um -0,60 Prozent auf 1.834,91 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Litecoin-Kurs um -1,07 Prozent auf 87,51 US-Dollar. Am Vortag standen noch 88,46 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Freitagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 0,5239 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,5245 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um -2,62 Prozent auf 0,3145 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,3230 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 142,17 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (142,87 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,49 Prozent.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1762 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0017 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0018 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0872 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,0871 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0290 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:40 auf 0,0288 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet Dash um 09:40 ab. Es geht -0,41 Prozent auf 38,62 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 38,78 US-Dollar stand.

Daneben wertet NEO um 09:40 ab. Es geht -0,40 Prozent auf 9,005 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 9,041 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.ch