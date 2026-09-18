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18.09.2026 17:23:14
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagnachmittag
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Freitagnachmittag.
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 17:11 gewinnt Bitcoin 5,48 Prozent auf 80.579,06 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 76.395,94 US-Dollar.
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Nach 53,94 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Freitagnachmittag um 3,37 Prozent auf 55,75 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 5,08 Prozent auf 2.570,89 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 2.446,69 US-Dollar wert.
Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 7,33 Prozent auf 251,55 US-Dollar, nach 234,36 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Ripple-Kurs um 6,86 Prozent auf 1,386 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,297 US-Dollar an der Tafel.
Daneben wertet Monero um 17:11 auf. Es geht 4,38 Prozent auf 541,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 518,29 US-Dollar stand.
Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Cardano um 8,32 Prozent auf 0,2195 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,2026 US-Dollar gemeldet wurde.
Zeitgleich verstärkt sich der Stellar-Kurs um 4,57 Prozent auf 0,1920 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,1836 US-Dollar.
Zudem gewinnt Tron am Freitagnachmittag hinzu. Um 1,32 Prozent auf 0,3390 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Tron-Kurs bei 0,3346 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 2,67 Prozent auf 757,34 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 737,66 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Dogecoin-Kurs um 6,94 Prozent auf 0,0874 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dogecoin 0,0817 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit kann Solana Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Solana-Kurs um 8,05 Prozent auf 109,72 US-Dollar. Am Vortag standen noch 101,55 US-Dollar an der Tafel.
Indes steigt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 7,610 US-Dollar am Vortag auf 8,096 US-Dollar nach oben (6,38 Prozent).
In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 6,76 Prozent auf 12,16 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,39 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit geht es für Sui bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 8,28 Prozent auf 0,8024 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 0,7410 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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