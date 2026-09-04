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Krypto-Marktbericht 04.09.2026 12:43:06

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagmittag

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Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag.

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Bitcoin gab um 12:31 um 0,38 Prozent auf 80.926,82 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 81.235,66 US-Dollar gelegen hatte.

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 1,5 Prozent. Bei einem Kurs von 10,53 EUR beträgt die Performance seit Auflage 14,2 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 51,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (51,47 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,64 Prozent.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Ethereum um 0,62 Prozent auf 2.521,59 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.505,98 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,37 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:31 auf 258,00 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 257,04 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von 0,33 Prozent auf 1,445 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,450 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 7,04 Prozent auf 557,88 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 521,19 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2212 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:31 bei 0,2198 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1840 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,1844 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3308 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:31 auf 0,3279 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:31 gibt Binancecoin um 0,76 Prozent auf 718,88 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 724,38 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0878 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:31 bei 0,0873 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (104,00 US-Dollar) geht es um 0,20 Prozent auf 103,79 US-Dollar nach unten.

Inzwischen fällt der Avalanche-Kurs um 0,44 Prozent auf 7,482 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 7,515 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 1,02 Prozent auf 11,96 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 11,84 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,7723 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,7827 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,33 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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