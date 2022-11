So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagmittag

Bitcoin ist am Mittag 20'620,68 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 12:25 um 2,06 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 20'204,76 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 4,87 Prozent auf 121,31 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 115,67 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 3,72 Prozent auf 1'587,94 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 1'531,00 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Litecoin um 5,82 Prozent auf 65,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 61,90 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 7,45 Prozent auf 0,4891 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,4552 US-Dollar.

Mit dem Cardano-Kurs geht es indes nach oben. Cardano gewinnt 4,71 Prozent auf 0,4075 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,3892 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 152,03 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (149,00 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,03 Prozent.

Inzwischen steigt der IOTA-Kurs um 3,93 Prozent auf 0,2647 US-Dollar. Am Tag zuvor war IOTA 0,2547 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0032 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0032 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1086 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1133 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0388 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0409 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Dash-Kurs um 5,12 Prozent auf 43,88 US-Dollar. Am Vortag standen noch 41,75 US-Dollar an der Tafel.

Zudem legt NEO zu. Um 5,53 Prozent verstärkt sich der NEO-Kurs um 12:25 auf 8,806 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 8,344 US-Dollar wert war.

