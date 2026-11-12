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12.11.2026 17:23:14
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:11 fällt Bitcoin 2,51 Prozent auf 72.076,33 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 73.935,46 US-Dollar.
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,50 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 3,1 Prozent.
Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 1,78 Prozent auf 49,26 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 50,15 US-Dollar wert.
Daneben wertet Ethereum um 17:11 ab. Es geht 1,59 Prozent auf 2.022,67 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.055,40 US-Dollar stand.
Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 0,44 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:11 auf 226,64 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 227,65 US-Dollar wert war.
Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um 1,78 Prozent auf 1,031 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,049 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 4,98 Prozent auf 552,37 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 581,35 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1715 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen zeigt sich Stellar im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,1468 US-Dollar) geht es um 1,27 Prozent auf 0,1449 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3156 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3165 US-Dollar.
Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 657,35 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (678,15 US-Dollar) ist das ein Verlust von 3,07 Prozent.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0659 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen wird Solana bei 82,03 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (83,01 US-Dollar).
Währenddessen wird Avalanche bei 8,386 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,25 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,492 US-Dollar).
In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Chainlink-Kurs um 1,50 Prozent auf 10,01 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,16 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit muss Sui Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Sui-Kurs um 2,71 Prozent auf 0,7985 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,8207 US-Dollar an der Tafel.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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