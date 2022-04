So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum heute

Der Bitcoin-Kurs verteuert sich heute auf 39'702,86 US-Dollar, während er am Vortag bei 39'497,39 Dollar gestanden hatte.

Der Bitcoin Cash-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Bitcoin Cash 313,82 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 313,67 US-Dollar.

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

Der Ethereum -Kurs verteuert sich auf 2'948,71 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 2'939,27 Dollar zu Buche.

Der Litecoin wird bei 105,43 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 105,52 Dollar beziffert.

Der Ripple-Kurs lief am Sonntag weiterhin seitwärts bei 0,7089 US-Dollar. Bei 0,7081 US-Dollar war der Kurs bereits am Vortag gehandelt worden.

Der Cardano-Kurs stagniert am Sonntag. So notierte der Cardano-Kurs bei 0,8909 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,8907 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Monero-Kurs hat sich verringert. Am Mittag fiel der Monero auf 258,10 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 267,05 US-Dollar notiert hatte.

Der IOTA-Kurs verbilligt sich auf 0,6719 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 0,6825 Dollar an der Kurstafel.

Heute pendelte der Verge-Kurs um die 0,0102 US-Dollar-Marke. Damit bewegte sich der Verge-Kurs auf etwa dem gleichen Niveau wie am Vortag, als der Verge 0,0102 US-Dollar kostete.

Der Stellar-Kurs pendelt indes gegenüber dem Vortag weiterhin um die Marke von 0,1924 US-Dollar.

Der NEM-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt lag der NEM bei 0,0947 Dollar.

Der Dash-Kurs reduzierte sich auf 101,59 US-Dollar, nachdem er sich am Vortag bei 102,23 US-Dollar präsentiert hatte.

Der Kurs der Digitalwährung NEO zeigt sich heute bei 20,83 US-Dollar im Minus. Am Vortag lag der Kurs bei 20,97 US-Dollar.

