So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum heute

Heute zog der Bitcoin-Kurs auf 57.062,78 US-Dollar an. Damit kletterte der Bitcoin-Kurs über den Stand vom Vortag von 56.475,07 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs ist angestiegen. So gewann der Bitcoin Cash-Kurs auf 562,73 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 561,52 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

Der Ethereum-Kurs verteuert sich auf 4.607,19 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 4.512,80 Dollar zu Buche.

Der Litecoin-Kurs konnte heute auf 206,51 US-Dollar zugewinnen. Demgegenüber stand ein Kurs bei 203,50 US-Dollar am Vortag.

Der Ripple-Kurs stagniert am Freitag. So notierte der Ripple-Kurs bei 0,9801 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,9767 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Cardano-Kurs verringerte sich auf 1,671 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 1,718 US-Dollar wert gewesen.

Der Kurs der Digitalwährung Monero-Kurs notiert heute bei 241,77 US-Dollar im Plus. Am Vortag lag der Kurs bei 238,35 US-Dollar.

Der IOTA wird bei 1,470 US-Dollar leichter gehandelt. Am Vortag notierte der Kurs bei 1,508 Dollar.

Der Verge-Kurs stagniert am Freitag. So notierte der Verge-Kurs bei 0,0247 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0240 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Kurs der Digitalwährung Stellar ist am Freitag auf 0,3589 US-Dollar angestiegen. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 0,3382 US-Dollar beziffert.

Der Kurs der Digitalwährung NEM wurde am Freitag wenig bewegt bei 0,1697 US-Dollar ausgewiesen. Am Vortag war er bereits bei 0,1678 US-Dollar gestanden.

Der Dash-Kurs erhöhte sich auf 178,44 US-Dollar, nachdem er sich am Vortag bei 176,03 US-Dollar präsentiert hatte.

Heute kletterte der NEO-Kurs auf 37,43 US-Dollar an. Damit verteuerte sich der NEO-Kurs über den Stand vom Vortag von 36,56 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch