So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum heute

Heute zog der Bitcoin-Kurs auf 45.595,82 US-Dollar an. Damit kletterte der Bitcoin-Kurs über den Stand vom Vortag von 44.884,00 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs verteuerte sich auf 639,51 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 629,32 US-Dollar wert gewesen.

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Der Ethereum -Kurs verteuert sich auf 3.299,63 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 3.210,24 Dollar zu Buche.

Im Plus präsentiert sich der Litecoin-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 181,49 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 174,07 Dollar gestanden.

Der Ripple-Kurs ist gestiegen. Am Mittag kletterte der Ripple auf 1,090 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 1,059 US-Dollar notiert hatte.

Der Cardano-Kurs notiert bei 2,564 US-Dollar. Am Vortag stand der Cardano noch bei 2,389 Dollar.

Der Monero-Kurs hat angezogen. Am Mittag stieg der Monero auf 257,71 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 248,69 US-Dollar notiert hatte.

Der IOTA-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein IOTA 1,547 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 1,539 US-Dollar.

Der Verge-Kurs stagniert am Samstag. So notierte der Verge-Kurs bei 0,0245 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0238 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Stellar-Kurs konnte heute auf 0,3255 US-Dollar zugewinnen. Demgegenüber stand ein Kurs bei 0,3174 US-Dollar am Vortag.

Der NEM-Kurs ist gegenüber dem Vortag nicht vom Fleck gekommen. Aktuell ist ein NEM 0,1829 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs bei 0,1784 US-Dollar.

Der Dash-Kurs erhöhte sich auf 200,81 US-Dollar, nachdem er sich am Vortag bei 192,68 US-Dollar präsentiert hatte.

Der NEO-Kurs zeigt sich am Samstag bei 49,14 US-Dollar. Damit kletterte der NEO-Kurs über den Stand vom Vortag von 47,98 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch