So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum heute

Die wichtigsten Cyberdevisen im Überblick.

Der Bitcoin-Kurs ist am Donnerstag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 7.888,53 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 8.095,89 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs reduzierte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 235,44 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 243,16 US-Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs ging auf 168,62 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Ethereum den Stand vom Vortag von 174,64 US-Dollar.

Mit dem Litecoin-Kurs ging es auf 52,15 US-Dollar bergab. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 54,96 US-Dollar gestanden.

Der Ripple-Kurs verteuert sich heute auf 0,2436 US-Dollar, während er am Vortag bei 0,2501 Dollar gestanden hatte.

Der Cardano-Kurs ist gegenüber dem Vortag abgefallen. Aktuell ist ein Cardano 0,0394 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,0411 US-Dollar.

Der Monero-Kurs verteuert sich heute auf 56,04 US-Dollar, während er am Vortag bei 58,06 Dollar gehandelt wurde.

Der IOTA wird bei 0,2303 US-Dollar leichter gehandelt. Am Vortag notierte der Kurs bei 0,2417 Dollar.

Der Verge ist am Donnerstag 0,0040 US-Dollar wert. So fiel der Verge-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 0,0042 US-Dollar notiert hatte.

Der Stellar wird bei 0,0623 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 0,0651 Dollar beziffert.

Der NEM-Kurs verbilligt sich auf 0,0390 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 0,0402 Dollar zu Buche.

Der Dash-Kurs fiel auf 61,79 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 63,68 Dollar gelegen hatte.

Heute fiel der NEO-Kurs auf 11,23 US-Dollar. Damit verringerte sich der NEO-Kurs unter den Stand vom Vortag von 11,50 US-Dollar.

