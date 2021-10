So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum

Der Bitcoin-Kurs notiert am Freitag auf 63.104,44 US-Dollar auf. Damit kletterte der Bitcoin-Kurs über den Stand vom Vortag von 62.250,93 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs ist angestiegen. So gewann der Bitcoin Cash-Kurs auf 630,06 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 624,99 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

Der Ethereum-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein Ethereum 4.102,72 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 4.062,68 US-Dollar.

Der Litecoin-Kurs konnte heute auf 197,89 US-Dollar zugewinnen. Demgegenüber stand ein Kurs bei 197,18 US-Dollar am Vortag.

Der Ripple-Kurs verteuert sich heute auf 1,101 US-Dollar, während er am Vortag bei 1,092 Dollar gestanden hatte.

Der Cardano-Kurs erhöhte sich auf 2,180 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 2,141 Dollar gelegen hatte.

Der Monero-Kurs verteuert sich heute auf 271,25 US-Dollar, während er am Vortag bei 270,41 Dollar gehandelt wurde.

Der IOTA-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein IOTA 1,363 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 1,279 US-Dollar.

Der Verge-Kurs notiert am Freitag bei 0,0243 US-Dollar. Am Vortag war die Verge 0,0239 US-Dollar wert gewesen. Damit setzt der Verge seine Seitwärtsbewegung fort.

Der Stellar wird bei 0,3779 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 0,3732 Dollar beziffert.

Der NEM-Kurs notiert gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein NEM 0,1764 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,1728 US-Dollar.

Der Dash-Kurs rangiert bei 200,24 US-Dollar. Am Vortag stand der Dash noch bei 197,03 Dollar.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 45,39 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 44,98 US-Dollar notiert hatte.

