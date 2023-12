So bewegen sich die Kryptokurse am Vormittag - IOTA im Aufwind

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:41 gewinnt Bitcoin 0,04 Prozent auf 42'926,33 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 42'910,63 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -0,28 Prozent auf 234,92 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 235,59 US-Dollar wert.

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,86 Prozent auf 2'280,53 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2'261,01 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 73,22 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Donnerstagvormittag um 0,46 Prozent auf 73,55 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6284 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:41 bei 0,6296 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um -1,72 Prozent auf 0,6509 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,6623 US-Dollar wert.

Nach 169,23 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Donnerstagvormittag um -0,49 Prozent auf 168,39 US-Dollar gesunken.

Daneben wertet IOTA um 09:40 auf. Es geht 8,47 Prozent auf 0,3012 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2777 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0037 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0037 US-Dollar.

Nach 0,1248 US-Dollar am Vortag ist der Stellar-Kurs am Donnerstagvormittag um 0,57 Prozent auf 0,1255 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0385 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:41 auf 0,0385 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Dash-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Dash um 0,93 Prozent auf 33,62 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 33,31 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen verstärkt sich der NEO-Kurs um 0,34 Prozent auf 12,91 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 12,86 US-Dollar.

