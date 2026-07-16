Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’211 -0.7%  SPI 19’981 -0.6%  Dow 52’659 0.3%  DAX 24’905 -0.4%  Euro 0.9253 0.2%  EStoxx50 6’256 -0.2%  Gold 4’034 -0.6%  Bitcoin 51’689 -0.8%  Dollar 0.8069 0.2%  Öl 84.6 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Novartis1200526ABB1222171Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Deutsche Bank AG verleiht Volkswagen (VW) vz-Aktie Buy in jüngster Analyse
Deutsche Bank AG: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält Buy
Anthropic vor dem Börsengang: Die wichtigsten Fakten für Investoren
Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet BASF-Aktie mit Buy
BMW besetzt Personalressort neu: Dorothea von Boxberg folgt auf Ilka Horstmeier - Aktie unbeeindruckt
Suche...

Schweizerische Nationalbank Aktie 131926 / CH0001319265

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Mehr Unsicherheit 16.07.2026 10:37:36

SNB-Protokoll: Direktorium sah im Juni keinen unmittelbaren Handlungsbedarf

SNB-Protokoll: Direktorium sah im Juni keinen unmittelbaren Handlungsbedarf

Das Direktorium der Schweizerischen Nationalbank (SNB) hat den Leitzins im Juni unverändert bei 0,00 Prozent belassen, weil es die geldpolitischen Bedingungen trotz erhöhter geopolitischer Unsicherheit als angemessen beurteilte.

Schweizerische Nationalbank
2985.23 CHF 0.95%
Kaufen Verkaufen
Aus dem am Donnerstag veröffentlichten Diskussionsprotokoll geht hervor, dass die Preisstabilität aus Sicht der Währungshüter nicht gefährdet war und weder ein rascher Anstieg der Inflation über 2 Prozent noch ein Abrutschen in den negativen Bereich erwartet wurde.

Zwar hätten die Inflationsrisiken in den vergangenen Monaten zugenommen und stärkere Zweitrundeneffekte seien möglich, ein unmittelbarer Handlungsbedarf habe jedoch nicht bestanden, hiess es im Protokoll. Das Protokoll liefert damit keine grundlegend neuen geldpolitischen Signale.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Als Gründe für den unveränderten Leitzins nennt die SNB unter anderem die seit März gelockerten monetären Bedingungen infolge der Frankenabwertung, die weiterhin expansive Wirkung der Geldpolitik sowie eine Inflationsprognose, die über den gesamten Prognosezeitraum im Bereich der Preisstabilität liegt. Gleichzeitig verweist das Direktorium auf die hohe Unsicherheit wegen der Lage im Nahen Osten und mögliche Auswirkungen auf Energiepreise und Inflation.

Beim Thema Deviseninterventionen bleibe das Risiko einer erneuten starken Frankenaufwertung bestehen, so die SNB. Deshalb hielt die Notenbank ausdrücklich an ihrer erhöhten Interventionsbereitschaft am Devisenmarkt fest. Allerdings fügten die SNB-Direktoriumsmitglieder dieses Mal ein "bei Bedarf" ein. Im Protokoll findet sich dazu keine Erläuterung. Marktbeobachter hatten den neu eingefügten Zusatz als leichte Abschwächung der bisherigen Interventionsbereitschaft interpretiert.

hr/to

Zürich (awp)

Weitere Links:

Schweizer Bankensektor: SNB attestiert hohe Verlusttragfähigkeit

Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images
Partner-Image

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Top-Rankings

KW 28: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 28: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 28: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall setzt auf Autonomie: Rüstungsaktien um HENSOLDT, RENK & TKMS gerät unter Druck
UBS-Aktie fester: Mutmasslich russisch kontrollierte Gelder laut Bundersgericht zurecht blockiert
Versteckter Kurstreiber: Warum der Namenswechsel für die Siemens Energy-Aktie zum Volltreffer werden könnte
Partners Group Aktie News: Partners Group legt am Nachmittag zu
Partners Group zieht im Halbjahr weitere Kundengelder an
UBS Aktie News: Anleger schicken UBS am Nachmittag ins Plus
Dienstagshandel in New York: Dow Jones steigt schlussendlich
Warnsignale: Kippt der US-Aktienboom?
Wie Berkshire 2000: Ackmans Tech-Wette auf Aktien von Amazon, Meta & Co.
Lucid-Aktie dreht ins Plus: Warum das Insolvenz-Dementi den Crash nicht stoppen kann