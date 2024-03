SNB hat 2023 Devisen im Milliardenumfang verkauft - Handlungsbedarf nach CS-Bankenkrise

Dabei war sie in den ersten drei Quartalen deutlich aktiver als im Schlussquartal.

Im Gesamtjahr 2023 hat sie netto Fremdwährungen im Gegenwert von 132,9 Milliarden Franken veräussert, wie dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ist. Der Grossteil der Verkäufe fand mit 110,2 Milliarden in den ersten drei Quartalen statt, im vierten Abschnitt waren es mit 22,7 Milliarden deutlich weniger.

Von Juli bis September 2023 hatte die Notenbank noch Devisen im Gegenwert von 37,6 Milliarden Franken verkauft. im zweiten Quartal waren es 40,3 Milliarden und im ersten Quartal 32,3 Milliarden gewesen.

Da sich die Teuerung im Verlauf des Jahres 2023 immer weiter abschwächte, fielen die Devisenverkäufe im vierten Quartal dann geringer aus. Die deutliche nominelle und zum Jahresende hin dann auch reale Aufwertung des Frankens machte weitere Interventionen überflüssig. Vielmehr erklärte die Nationalbank an der Lagebeurteilung im letzten Dezember, dass Devisenverkäufe bei ihren Devisenmarktaktivitäten nicht mehr im Vordergrund stünden.

Abwartende Haltung bei Lagebeurteilung erwartet

Verkäufe von Fremdwährungen bei der SNB waren vor allem ab Mitte 2022 - neben der Zinspolitik - Teil der Geldpolitik. Die SNB bekämpfte mit diesem Instrument die Inflation, weil Devisenverkäufe tendenziell zu einem stärkeren Franken bzw. sinkenden Importpreisen führen.

In den Jahren davor hatte die SNB derweil mit hohen Fremdwährungskäufen den nach Aufhebung des Euro-Mindestkurses stark gestiegenen Franken bekämpft. 2020 beispielsweise hatte die SNB Devisen im Gegenwert von knapp 110 Millionen Franken erworben.

Der nächste Zinsentscheid der SNB steht bereits kommenden Donnerstag an: Ökonomen gehen zumeist davon aus, dass die Nationalbank den Leitzins bei 1,75 Prozent belassen wird. Die Direktoriumsmitglieder hätten angesichts der aktuellen Lage keinen Handlungsbedarf, sind sich die Experten einig.

SNB sieht nach CS-Bankenkrise noch weiteren Handlungsbedarf

Für die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat die CS-Krise vor einem Jahr Schwächen im regulatorischen Dispositiv aufgezeigt. Vor allem in den Bereichen Frühintervention, Kapital- und Liquiditätsanforderungen sowie Sanierungs- und Abwicklungsplanung sieht die SNB Handlungsbedarf.

So habe der starke Fokus auf regulatorische Kennzahlen im Fall der Credit Suisse das Ergreifen von Stabilisierungsmassnahmen verzögert, heisst es im Geschäftsbericht der SNB, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Die Credit Suisse erfüllte zwar selbst auf dem Höhepunkt der Krise die regulatorischen Kapitalanforderungen, allerdings hätten Kundinnen und Kunden, Ratingagenturen und Investoren dennoch zunehmend das Vertrauen in die Bank verloren.

Die von der Bank eingeleiteten Korrekturen genügten nicht, dass sie sich rechtzeitig aus eigener Kraft stabilisieren konnte. Am Ende stand die Übernahme durch die UBS und Unterstützungsmassnahmen seitens der SNB und des Bundes.

In dieser Situation wurde auf die in der TBTF-Regulierung ("Too Big To Fail") vorgesehene Resolution-Strategie verzichtet, weil fraglich war, ob diese das notwendige Vertrauen wiederhergestellt hätte. Für eine rechtzeitige Stabilisierung einer systemrelevanten Bank sollte deshalb das Instrumentarium zur Frühintervention durch den Einbezug von marktbasierten und zukunftsgerichteten Kennzahlen ausgebaut werden.

Die Nationalbank stellt laut Geschäftsbericht im Bereich Kapitalregulierung in zweifacher Hinsicht Handlungsbedarf fest: Zum einen hätten die AT1-Instrumente ihren vorgesehenen Beitrag zur Stabilisierung der Bank nicht leisten können. Aus Sicht der Nationalbank ist demnach eine Stärkung dieses Beitrags durch eine rechtzeitige Aussetzung von Rückkäufen und Zinszahlungen sowie eine frühere Wandlung der Instrumente in CET1-Kapital anzustreben. Gleichzeitig habe sich aber auch das CET1-Kapital der CS teilweise als nicht ausreichend werthaltig erwiesen. Die Kapitalbasis müsse also qualitativ gestärkt werden.

Liquiditätsversorgung verbessern

Darüber hinaus sei es wichtig, die Liquiditätsversorgung zu verbessern. Auch hier habe die Krise der CS gezeigt, dass die Aussichten auf eine Stabilisierung oder Sanierung stark beeinträchtigt sind, wenn die betroffene Bank bereits einen grossen Teil ihrer Einlagenbasis verloren habe. "Die SNB erachtet es als notwendig, dass die Stabilität der Finanzierung der Banken über die Liquiditätsregulierung deutlich gestärkt wird", heisst es dazu im Geschäftsbericht. Die Banken sollten verpflichtet werden, ein deutlich höheres Volumen an Sicherheiten für den Bezug von ausserordentlicher Liquiditätshilfe bei der Nationalbank und bei ausländischen Zentralbanken vorzubereiten, so die Forderung der Nationalbank.

Schliesslich müsse sichergestellt werden, dass die Finanzmarktaufsicht Finma auch im Fall einer Liquiditätskrise rechtzeitig und mit ausreichender Rechtssicherheit Sanierungs- und Abwicklungsmassnahmen durchsetzen könne.

Noch-SNB-Chef verdient weniger

Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Thomas Jordan, hat im letzten Jahr etwas weniger Lohn erhalten. Insgesamt belief sich seine Vergütung auf 0,982 Millionen Franken. Das sind 54'000 Franken weniger als im Jahr davor.

Inklusive Sozialbeiträge belief sich der Lohn des SNB-Präsidenten auf 1,294 Millionen Franken, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Jordan tritt bekanntlich per September 2024 von seinem Posten zurück. Er ist seit 1997 bei der SNB tätig und führte die Nationalbank etwa 2015 durch die Aufhebung des Mindestkurses zum Euro oder im vergangenen Jahr durch die Credit-Suisse-Krise.

Martin Schlegel, der seit August 2022 das Amt des Vizepräsidenten bekleidet und Fritz Zurbrügg ablöste, erhielt mit 0,98 Millionen Franken die gleiche Grundentschädigung wie Jordan (1,256 Mio Fr. mit Sozialbeiträgen).

Ende Juni 2023 trat ausserdem Direktoriumsmitglied Andréa Maechler zurück. Sie erhielt für das halbe Jahr bei der SNB noch eine Gesamtvergütung von 0,839 Millionen Franken inklusive Sozialbeiträgen. Maechler wechselte damals zur Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel.

Maechlers Nachfolger ist Antoine Martin. Er übernahm aber erst per Anfang 2024 die Leitung des III. Departements der Nationalbank, das mehrheitlich in Zürich angesiedelt ist. Es umfasst die Bereiche Geldmarkt und Devisenhandel, Asset Management, Operatives Bankgeschäft und Informatik sowie die Niederlassung Singapur.

