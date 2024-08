Shiba Shootout Meme Coin: Besser als Shiba Inu?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Shiba Shootout ist der neueste Coin, der die Krypto-Welt begeistert und einen regelrechten Hype ausgelöst hat. Seit dem Start der Presale-Phase im April 2024 hat das Projekt bereits beeindruckende 892.000 US-Dollar eingesammelt. Doch was macht diesen Coin so besonders und warum zieht er so viel Aufmerksamkeit auf sich? Und könnte der Coin sogar besser sein als Shiba Inu?

Shiba Shootout: Staking-Rewards zu inflationär?

Shiba Shootout ist ein Wild-West-inspiriertes Meme-Coin-Projekt, das sich durch seine einzigartige Kombination von Gamification und Krypto-Belohnungen auszeichnet. Das Herzstück des Projekts ist Shiba Gulch, eine virtuelle Stadt, in der die Community in packenden Meme-Duellen, Krypto-Pokerturnieren und virtuellen Schatzjagden gegeneinander antritt. Diese Aktivitäten ermöglichen es den Teilnehmern, $SHIBASHOOT-Token zu verdienen, die aktuell in der Presale-Phase für $0,0198 pro Token erhältlich sind. Diese Phase dauert noch bis September, mit einer schrittweisen Preissteigerung bis auf $0,02​ (Cryptonews)​ (CaptainAltcoin).

Das Projekt hebt sich durch eine starke soziale Komponente und vielfältige Belohnungssysteme von anderen Meme-Coins ab. Besonders bemerkenswert ist die Möglichkeit, durch das Staken von $SHIBASHOOT-Token passives Einkommen zu generieren, mit einer derzeitigen Jahresrendite von über 1.072%. Dies könnte bei einer langfristigen Investition ein Problem für Investoren darstellen, allerdings ist Shiba Shootout langfristig nicht inflationär. Die Staking-Rewards sinken mit jedem Token im Staking-Pool und ab April 2026 ist der Staking-Mechanismus gar beendet.

Brisante News und explosive Partnerschaften

Shiba Shootout hat bereits eine Reihe von Entwicklungen angekündigt, die das Projekt auf die nächste Stufe heben sollen. Dazu gehören regelmässige Community-Events wie die Campfire Stories, bei denen Mitglieder ihre Erfahrungen teilen, und das Posse Rewards-Programm, das zusätzliche Token für das Einladen neuer Mitglieder vergibt. Diese Massnahmen könnten die Community weiter stärken und das Potenzial des Projekts noch erhöhen​.

Während einige Krypto-Experten Shiba Shootout als das nächste grosse Ding im Bereich der Meme-Coins feiern, warnen andere vor den typischen Risiken solcher spekulativen Investitionen. Der Hype ist real, aber ob sich der Coin langfristig durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Der anhaltende Erfolg wird davon abhängen, wie gut das Projekt seine ambitionierten Pläne umsetzen kann und ob es den Sprung auf die grossen Börsen schafft​. Und ob die Shiba Inu-Community am Ende auch wirklich auf den SHIBASHOOT-Hype aufspringen, ist nicht klar.

