SHIBA INU: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

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SHIBA INU wurde am 20.10.2021 zu einem Wert von 0.000028 USD gehandelt. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in SHIB investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 357’142’857.14 SHIBA INU. Mit dem SHIB-USD-Kurs vom 27.08.2026 gerechnet (0.000005 USD), wäre das Investment nun 1’939.29 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 80.61 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 16.07.2026 bei 0.000004 USD. Am 13.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.000014 USD.

Redaktion finanzen.net