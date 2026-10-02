SHIBA INU: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

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Am 01.10.2025 lag der Kurs von SHIBA INU bei 0.000012 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in SHIB investiert hätte, hätte er nun 80’840’743.73 SHIBA INU im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 466.45 USD, da sich der Wert eines Coins am 01.10.2026 auf 0.000006 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 53.35 Prozent.

Bei 0.000004 USD erreichte SHIB am 16.07.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0.000013 USD erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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