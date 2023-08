Shiba Inu steigt 4,25 % in 1 Woche und WSM Memecoin 24 Mio. $ erzielt und Staking ankündigt

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während der vergangenen Woche ist der Shiba Inu Kurs um 4,25 % angestiegen. Allerdings konnte der Vorverkauf von Wall Street Memes (WSM) in der Zwischenzeit die Marke von 24 Mio. US-Dollar überwinden. Zudem kündigte das Team des Projekts nun ein neues Staking-Verfahren an, welches schon bald veröffentlicht werden soll.

Dabei wird Wall Street Memes sowohl als der König der Memecoins als auch König der Stonks bezeichnet. Jedoch beinhaltet das Projekt noch wesentlich mehr als nur einen inhaltslosen Memecoin.

So wurden inzwischen die Pläne für weitere Produkte bekannt gegeben, wie das Staking, welches in Kürze eingeführt werden soll, da es sich schon in einem fortgeschrittenem Entwicklungsstadium befindet.

Die Mission von Wall Street Memes liegt darin, die Bewegung der Kleinanleger zu tokenisieren, welche im Meme-Rausch des Jahre 2021 die Wall Street mit ihren eigenen Waffen geschlagen hat.

Allerdings ist dies noch nicht alles, was das Projekt zu bieten haben soll. Denn über das Staking können sich Investoren eine Rendite aus 30 % der Gesamtversorgung der Token ergattern, welche für die Belohnungen der Gemeinschaft reserviert wurden.

Zum jetzigen Zeitpunkt wurden bereits 24.125.266 $ von Investoren eingeworben, die unbedingt einen Anteil des Projekts haben wollten. Wahrscheinlich sind es nur noch wenige Tage, bis die aktuelle Vorverkaufsphase ausverkauft ist und das Ziel von 25.928.599 $ erreicht wird.

Nach Abschluss der aktuellen 29. Phase steigt der Preis des Tokens in der 30. und letzten Phase des Presale von 0,0334 $ auf 0,0337 $. Das Endziel des Vorverkaufs liegt hingegen bei 30 Mio. $.

Sollte $WSM nur zu einem Bruchteil so erfolgreich sein wie Shiba Inu, könnte es leicht Anstiege von 1.000 % oder mehr verzeichnen.

Von seinem Allzeittief bei 0,00000000008165 $ bis zum heutigen Preis von 0,00001029 $ hat der Shiba Inu Coin beeindruckende 12.601.666 % oder 126.016x erzielt.

Jetzt frühzeitig $WSM sichern!

Wall Street Memes soll mit Belohnungen der grösste und fairste Vorverkauf 2023 sein

Bei dem Vorverkauf von Wall Street Memes handelt es sich um eine der grössten Kapitalbeschaffungen auf dem Kryptomarkt in diesem Jahr. Sie wurde von der sozialen Community von Wall Street Memes mit einer Million Mitgliedern ins Leben gerufen. Dabei ist sie eine der einflussreichsten Communitys für Kleinanleger im Internet.

Allein das Instagram-Konto von Wall Street Bets hat 534.000 Follower und weitere 260.000 auf X (ehemals Twitter).

Der Einfluss der Investment-Community Wall Street Memes ist so gross, dass sogar der vermögendste Mann der Welt und die meistgefragte Person auf Twitter, Elon Musk, mehrmals mit dem Twitter-Konto interagiert hat.

Wenn einer der vermögendsten Männer der Welt sich meldet, weiss man, dass man angekommen ist. Dabei hat sich Elon Musk mehrmals mit dem X-Konto von Wall Street Memes ausgetauscht, wie unten zu sehen ist:

Elon Musk auf Twitter: „@wallstmemes @greg16676935420 “ / X

Bemerkenswert ist, dass Musk auch auf einen Tweet des Gründers von Shiba Inu geantwortet hat, nachdem dieser von Wall Street Memes retweetet worden war. Dies lässt darauf schliessen, dass jemand von den 410 Personen, die Musk auf Twitter abonniert, Wall Street Memes folgt.

Im Einklang mit dem Fokus auf die Stärkung der von der Hochfinanz als „dumb money“ verachteten Kleinanleger sind 100 % des $WSM-Token-Angebots für die Community von Wall Street Memes bestimmt. Somit gibt es keinen privaten Verkauf hinter den Kulissen, bei dem vor allem Kleinanleger ausgeschlossen und benachteiligt werden.

Somit soll Wall Street Memes nicht nur der grösste Vorverkauf des Jahres werden, sondern auch einer der fairsten. Deshalb werden alle Token für die Community genutzt. So stehen 50 % des Token-Angebots im Vorverkauf zur Verfügung, 30 % für Community-Belohnungen, 10 % für CEX-Liquidität und 10 % für DEX-Liquidität.

Durch die Einführung des Staking bei $WSM, werden die Tokeninhaber für ihr Engagement für das Projekt belohnt. Somit wird Wall Street Memes zu einem Magneten für langfristige Kryptoinvestoren, die auf der Jagd nach einem passiven Einkommen sind, wie es vom Staking-System geboten wird.

Jetzt Vorverkaufsangebot von $WSM sichern!

Ist Elon Musk der Krypto-Wal, der 1 Mio. $ in $WSM investiert hat?

Ein Krypto-Wal investierte Anfang August 1 Mio. US-Dollar in den Vorverkauf von Wall Street Memes ($WSM). Möglicherweise verbirgt sich dahinter Elon Musk.

Dabei kaufte die mysteriöse Wal-Adresse $WSM in fünf Transaktionen im Umfang von 460 ETH im Wert von 840.000 $, die innerhalb von sechs Minuten ausgeführt wurden.

Weitere 93 ETH wurden zwei Wochen zuvor von der gleichen Wallet aus in Wall Street Memes investiert. Insgesamt hat der mysteriöse Krypto-Wal somit 1 Mio. US-Dollar in $WSM angelegt.

Die Krypto-Wal-Käufe sind ein deutlicher Vertrauensbeweis in Wall Street Memes und das Renditepotenzial, welches diese in ihm vermuten.

Nachgesehen werden können die Token-Käufe des $WSM-Kryptowals auf Etherscan.

Hier ist zu erkennen, wie der Wal in einer früheren Transaktion $WSM im Wert von 93 ETH gekauft hat.

Wall Street Memes Coin überzeugt YouTube-Kryptoanalysten

Die Anziehungskraft der Marke von Wall Street Memes und der anhaltende Erfolg des Vorverkaufs bedeuten, dass es bereits ein Top-Coin ist, bevor er überhaupt an einer Kryptobörse gelistet wird.

Laut der Ansicht einiger YouTuber bietet Wall Street ein Potenzial für zehnfache Gewinne, nachdem der Token erstmalig notiert wurde.

Zach Humphries, ein YouTube-Kryptoanalyst mit 110.000 Abonnenten, hat selbst 1.000 $ in das Projekt investiert.

Ein weiterer $WSM-Fan ist Michael Wrubel, mit 310.000 YouTube-Followern. Er hat schon zu Beginn des Vorverkaufs Token des Projekts gekauft.

Dann gibt es noch Joe Parys, der seinen 380.000 Abonnenten auf YouTube vor neun Tagen mitteilte, dass für $WSM eine grosse Chance besteht, dass der Kurs um 100x steigen wird.

Ein weiterer einflussreicher YouTube-Kanal ist CryptoDexWorld. Er geht davon aus, dass Wall Street Memes der nächste Pepe sein könnte, da es eine lebhafte Gemeinschaft von finanziell versierten Kleinanlegern gibt.

Darüber hinaus die wachsende Reichweite des Coins von Wall Street Memes auf wichtigen Krypto-Websites wie Cryptopotato, Analytics Insight, U.Today, Outlook India, Finbold und Insidebitcoins zu erkennen.

Angesichts der Stärke der Gemeinschaft von Wall Street Memes und der beeindruckenden Leistung des Vorverkaufs des Projekts, rechnen Analysten und Beobachter damit, dass sich $WSM zum nächsten viralen Meme-Coin entwickeln wird.

Prominente YouTube-Krypto-Analysten wie CryptoDexWorld mit 108.000 Abonnenten sagen sogar voraus, dass es $WSM mit Pepe, Shiba Inu und Dogecoin aufnehmen könnte.

Jetzt zum $WSM Vorverkaufsangebot!

Wie man den Wall Street Memes Coin kauft und am AirDrop mit 50.000 $ teilnimmt

Möchte man als Investor einem möglichen zukünftigen Preisanstieg zuvorkommen, sollte man so schnell wie möglich in den Vorverkauf des Memecoins einsteigen. Denn somit kann man sich $WSM zum Vorverkaufsangebot sichern.

Erworben werden kann Wall Street Memes auf der Ethereum-Blockchain und der BNB Smart Chain mit ETH, BNB oder USDT (ERC-20 oder BEP-20). Dafür müssen die Anleger lediglich ihre Wallet mit der Website verbinden, um ihr Investment zu tätigen.

Ausserdem veranstaltet Wall Street Memes ein Gewinnspiel, bei dem fünf glückliche Degens von einem grosszügigen $WSM-AirDrop in Höhe von 50.000 $ profitieren können.

Investoren aus dem Presale von $WSM, können auf den Button auf der Wall Street Memes Linktree Seite klicken, um die Schritte zur Qualifikation für den AirDrop auszuführen.

Wall Street Memes, der König der Stonks, ist dabei, der König der Meme-Münzen zu werden. Interessierte sollten daher nicht zu lange zögern, wenn sie nicht das Vorverkaufsangebot verpassen wollen.

Jetzt Wall Street Memes entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.