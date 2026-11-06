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Langfristige Investition 06.11.2026 19:43:08

SHIBA INU: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht

SHIBA INU: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in SHIBA INU gewesen.

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Vor 5 Jahren notierte SHIBA INU bei 0.000050 USD. Bei einem Investment von 100 USD in SHIB zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 2’000’000.00 SHIBA INU. Mit dem SHIB-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.000005 USD), wäre das Investment nun 9.000 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 91.00 Prozent eingebüsst.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SHIB am 16.07.2026 bei 0.000004 USD. Am 10.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.000010 USD.

Redaktion Finanzen.net

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