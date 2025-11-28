|Langfristige Performance
SHIBA INU: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein frühes Investment in SHIBA INU Anlegern gebracht.
SHIBA INU kostete gestern vor 1 Jahr 0.000026 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3’885’003.89 SHIB im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 34.07 USD, da SHIBA INU am 27.11.2025 0.000009 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 65.93 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.000008 USD und wurde am 22.11.2025 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 04.12.2024 bei 0.000033 USD.
Redaktion finanzen.net
