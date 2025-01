Seitwärts vor US-Inflationsdaten: Franken bewegt sich kaum zum Euro

Diese bestimmen den Kurs der US-Notenbank Fed mit und werden entsprechend mit Argusaugen beäugt.

Experten der Commerzbank stellen aber nach dem erstaunlich starken US-Arbeitsmarktbericht in der vergangenen Woche die Frage, ob der "aktuell vorherrschende Dollaroptimismus überhaupt noch auf kurze Sicht erschüttert werden kann". Zwar seien die Inflationszahlen "für ein paar Pips" in EUR/USD immer gut. Das Bild einer Fed, die angesichts der robusten US-Wirtschaft und drohenden Inflationsgefahren durch Trumps Zölle den Leitzins im laufenden Jahr kaum noch senken werde, dürfte nicht mehr signifikant verändert werden.

So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9394 mehr oder weniger auf der Stelle und auch Dollar/Franken bewegt sich kaum. Am Morgen wurden 0,9121 nach 0,9127 am Vorabend bezahlt. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar über Nacht ebenfalls kaum verändert und liegt mit 1,0298 weiter knapp unter der Marke von 1,03.

