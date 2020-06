SEBA Bank bringt "Doppelwährungszertifikat auf Bitcoin/USD" heraus - Jetzt von der Krypto-Volatilität profitieren

A A Drucken

Die Schweizer SEBA Bank bringt ein innovatives Anlageprodukt auf den Markt, das von der hohen Volatilität des Bitcoin profitiert. Das Doppelwährungszertifikat auf BTC/USD bietet einen einfachen Einstieg in den Kryptowährungsmarkt und eine attraktive Rendite. Das Zertifikat wird in der Schweiz öffentlich vertrieben und ist in anderen Ländern im Rahmen einer Privatplatzierung erhältlich.

Die SEBA Bank hat ein Doppelwährungszertifikat auf den BTC/USD entwickelt, das in US-Dollar gehandelt wird. Es richtet sich an Anleger, die von der hohen Volatilität der Kryptowährung profitieren möchten. Mit diesem Produkt startet die SEBA Bank eine strategische Reihe wiederkehrender Strukturierter Produkte auf digitale Assets. Das Sicherheitsbedürfnis der Anleger in Bezug auf ein potenzielles Emittentenrisiko wird durch die vollständige Besicherung des Emittenten und einer Garantie der SEBA Bank berücksichtigt. Anleger können das Produkt bequem über ihre bestehende Geschäftsverbindung mit der Bank während des Zeichnungszeitraums vom 24. Juni bis 07. Juli 2020 um 10 Uhr MEZ erwerben. Guido Bühler, CEO der SEBA Bank AG: "Die Einführung des Doppelwährungszertifikats auf BTC/USD zeigt, wie traditionelles Bankwesen und Crypto Finance sich angleichen. Investoren profitieren sowohl von der Stabilität einer vollregulierten Schweizer Bank als auch von den Renditemöglichkeiten, die die Kryptomärkte bieten. Anzeige

Stefan Schwitter, Head of Investment Solutions bei der SEBA Bank AG, fügt hinzu: "Dies ist ein ideales Produkt für den Einstieg in die Welt der digitalen Assets bei gleichzeitiger Renditeoptimierung." Weitere Informationen zum Doppelwährungszertifikat finden Sie unter https://www.seba.swiss/financial-products/dual-currency-certificate

Bildquelle: REDPIXEL.PL / Shutterstock.com