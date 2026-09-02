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02.09.2026 08:47:00
SAS rüstet komplette A320-Neo-Flotte mit Starlink aus
Die SAS Scandinavian Airlines hat die Installation von Starlink-Wlan auf ihrer gesamten Airbus-A320-Neo-Flotte abgeschlossen, wie die Fluggesellschaft bekannt gab. Hochgeschwindigkeitsinternet steht nun auf einem erheblichen Teil der Europaflüge der skandinavischen Airline zur Verfügung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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