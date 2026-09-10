|
10.09.2026 20:00:00
Russian Mobilization Rumors Ripple Across Central Asia
Kyrgyzstan and Kazakhstan are introducing new procedures for foreign visitors. Some local observers believe the moves are connected to a fresh influx of Russians amid rumors that the Kremlin may order a general military mobilization. A Kyrgyz government decree outlines plans to implement a tracking system to ensure foreigners adhere to migration rules. Those who violate length-of-stay requirements will be barred from returning for a set period, as determined by the number of days a citizen of a given country can stay in Kyrgyzstan…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
In eigener Sache
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside ETF
Top-Rankings
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9443
|
0.01
|Türkische Lira
|
59.748
|
0.01
|Baht
|
40.6146
|
-0.26
|Bitcoin - US Dollar
|
77369.848
|
0.84
|Real
|
6.2711
|
-0.13
|US-Dollar
|
0.8137
|
0.07
|Zloty
|
4.5782
|
-0.05
|Euro - US Dollar
|
1.1605
|
-0.06
|Ripple - US Dollar
|
1.3541
|
1.23
|Forint
|
385.4826
|
-0.35
|Bitcoin - Euro
|
66673.6986
|
0.90
|Ripple
|
0.9076
|
-1.28
|Rubel
|
103.5033
|
0.25
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag in Rot.