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Krypto-Investment 27.10.2026 11:03:08

Ripple: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Ripple: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Ripple gewesen.

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Gestern vor 1 Jahr wurde Ripple bei 2.646 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in XRP investiert hätte, befänden sich nun 377.98 Ripple in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 491.11 USD, da Ripple am 26.10.2026 1.299 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50.89 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von XRP liegt derzeit bei 0.9920 USD und wurde am 16.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Ripple liegt derzeit bei 2.608 USD und wurde am 28.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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