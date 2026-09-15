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Rentabler XRP-Einstieg? 15.09.2026 11:03:08

Ripple: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

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Am 14.09.2021 kostete Ripple 1.096 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 912.26 XRP. Da sich der Wert von Ripple am 14.09.2026 auf 1.422 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’297.45 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29.75 Prozent zugenommen.

Das 52-Wochen-Tief von XRP wurde am 16.08.2026 erreicht und liegt bei 0.9920 USD. Am 17.09.2025 stieg Ripple auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3.084 USD.

Redaktion finanzen.net

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