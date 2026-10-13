Ripple: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient hätten

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Ripple kostete am 12.10.2021 1.101 USD. Bei einer XRP-Investition von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9’084.77 Ripple in seinem Depot. Die gehaltenen Ripple wären am 12.10.2026 bei einem XRP-USD-Kurs von 1.339 USD 12’168.05 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21.68 Prozent gesteigert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 16.08.2026 bei 0.9920 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 26.10.2025 bei 2.646 USD.

Redaktion finanzen.net