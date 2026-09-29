|Entwicklung im Fokus
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29.09.2026 11:03:08
Ripple: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Ripple-Einstieg gewesen.
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Ripple notierte gestern vor 1 Jahr bei 2.867 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in XRPinvestiert, wäre er nun im Besitz von 34.88 Ripple. Die Investition hätte nun einen Wert von 52.18 USD, da Ripple am 28.09.2026 1.496 USD wert war. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 47.82 Prozent.
Am 16.08.2026 fiel XRP auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.9920 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ripple liegt derzeit bei 3.041 USD und wurde am 03.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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