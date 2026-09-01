Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’253 -0.2%  SPI 20’043 -0.3%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 26’002 -1.0%  Euro 0.9390 0.0%  EStoxx50 6’375 -0.7%  Gold 4’385 -1.4%  Bitcoin 63’225 -0.4%  Dollar 0.8102 0.2%  Öl 92.1 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Swiss Life-Aktie fällt: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt
Aktien im Fokus: Engie und Nokia kommen wohl in EURO STOXX 50 - VW und Wolters raus
SIX Swiss Exchange: Handelsumsatz sinkt im Ferienmonat August deutlich
Analyse: UBS AG bewertet Novartis-Aktie mit Neutral in neuer Analyse
Bayer-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy
Suche...
Plus500 Depot
Performance im Fokus 01.09.2026 11:03:08

Ripple: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Ripple: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Bei einer frühen Ripple-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Ripple kostete am 31.08.2025 2.776 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in XRP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 3’602.02 Ripple. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’966.93 USD, da Ripple am 31.08.2026 1.379 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50.33 Prozent abgenommen.

Am 16.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.9920 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ripple liegt derzeit bei 3.122 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?