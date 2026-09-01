Ripple: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

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Ripple kostete am 31.08.2025 2.776 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in XRP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 3’602.02 Ripple. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’966.93 USD, da Ripple am 31.08.2026 1.379 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50.33 Prozent abgenommen.

Am 16.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.9920 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ripple liegt derzeit bei 3.122 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net