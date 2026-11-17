|Langzeit-Anlage
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17.11.2026 11:03:08
Ripple: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einer frühen Ripple-Investition verdienen können.
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Ripple wurde gestern vor 10 Jahren bei 0.007618 USD gehandelt. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 131’265.29 XRP-Coins Da sich der Wert von Ripple am 16.11.2026 auf 0.9529 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125’080.66 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12’408.07 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 14.11.2026 bei 0.9091 USD. Bei 2.354 USD erreichte die Kryptowährung am 05.01.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
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