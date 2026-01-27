Ripple: So hätte sich eine Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Ripple wurde am 26.01.2023 bei 0.4101 USD gehandelt. Bei einem XRP-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’438.52 Ripple in seinem Portfolio. Da sich der XRP-USD-Kurs gestern auf 1.904 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’643.93 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 364.39 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1.791 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Bei 3.557 USD erreichte Ripple am 21.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net