Ripple: So hätte sich eine Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt
So viel hätten Anleger mit einem frühen Ripple-Investment verdienen können.
Ripple wurde am 26.01.2023 bei 0.4101 USD gehandelt. Bei einem XRP-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’438.52 Ripple in seinem Portfolio. Da sich der XRP-USD-Kurs gestern auf 1.904 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’643.93 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 364.39 Prozent vermehrt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1.791 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Bei 3.557 USD erreichte Ripple am 21.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
