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24.11.2026 09:36:15
Relai baut Bitcoin-Sparangebot aus
Das Schweizer Bitcoin-Fintech Relai erweitert seine App um die Möglichkeit, mehrere Sparpläne parallel zu führen. Nutzer können neu bis zu fünf separate Bitcoin-Spartöpfe mit unterschiedlichen Sparzielen einrichten.
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