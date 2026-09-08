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08.09.2026 10:38:00
Reichtum: Weltweit gibt es mehr als 135.000 Kryptomillionäre
Ein neuer Report offenbart, wie viele Menschen weltweit mit Bitcoin, Ethereum und Co. ein Vermögen angehäuft haben. 23 Personen horten in ihren Wallets sogar Milliarden – doch anders als bei der Masse der Anleger sind das mehrheitlich nicht Bitcoin.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Der heimische Markt erleidete am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigte sich kaum verändert. Die US-Börsen tendieren sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.