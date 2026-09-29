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29.09.2026 15:22:00
Qualitätsproblem bei der A321 Neo bremst Airbus-Auslieferungen
Das Qualitätsproblem an rund 500 Flugzeugen der A321 Neo bremst Insidern zufolge die Airbus-Auslieferungen im September. Insgesamt 20 Maschinen sollen ins vierte Quartal gerutscht sein. An seinen Jahreszielen hält der Hersteller dennoch fest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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