Presale der Web3 Recycle2Earn App Ecoterra erzielt 4 Mio. US-Dollar, weniger als 40 % der Token nach

Die Recycle2Earn-Kryptowährung Ecoterra hat bei ihrem Vorverkauf mehr als 4 Mio. US-Dollar von begeisterten Anlegern eingenommen.

Somit befindet sich Ecoterra nun in Phase 7 seines neunstufigen Presales und hat 60 % seines Fundraisings abgeschlossen. Insgesamt sollen auf diese Weise 6,7 Mio. US-Dollar eingenommen werden. Dabei hat der Vorverkauf für den $ECOTERRA-Token nur sieben Wochen gebraucht, um den Meilenstein von 4 Mio. US-Dollar zu erreichen.

Jede neue Phase geht mit einer Preiserhöhung einher. Der Preis von $ECOTERRA liegt derzeit bei 0,00850 US-Dollar und steigt in Phase 8 auf 0,009250 US-Dollar.

Ecoterra wird noch in diesem Jahr eine Recycle2Earn-Smartphone-App einführen. Die Pläne von es nachhaltigen Projekts haben die Aufmerksamkeit umweltbewusster Investoren geweckt, die auf der Suche nach hohen Renditen aus Projekten sind, welche sich auf die Milderung der Auswirkungen von Umweltzerstörung und Klimawandel konzentrieren.

Dabei zielt der Geschäftsplan des Projekts darauf ab, den Klimawandel zu bekämpfen. Dazu sollen Anreize für Recycling geschaffen und sogenannte „Impact Actions“ ermöglicht werden. Bei diesen können Einzelpersonen, gemeinnützige Organisationen und Unternehmen Aktivitäten kommerzialisieren, die einen direkten Einfluss auf die Verbesserung unserer Umwelt haben.

Diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, den $ECOTERRA-Token zu kaufen, müssen schnell handeln, um den nächsten Preisanstieg zu vermeiden und sich den Token zum niedrigsten Preis zu sichern.

FOMO treibt $ECOTERRA voran

Der Hype um das preisgekrönte Ecoterra-Projekt ist so gross, dass Kryptoanalysten eine 10-fache Rendite für den $ECOTERRA-Token vorhersagen.

Um die $ECOTERRA-Token zu kaufen, benötigen Anleger ETH oder den Tether-Stablecoin (USDT) in ihren Wallets. Dann können sie sich auf der Website von Ecoterra einloggen und die Token kaufen. Krypto-Neulinge stehen für den Kauf mit normalen Fiatwährungen auch Kartenzahlungen zur Verfügung.

Wenn der Vorverkauf abgeschlossen ist, wird $ECOTERRA an den Börsen zu einem Preis von 0,01 US-Dollar eingeführt. Dies liegt 150 % über dem Preis der Stufe 1 von 0,004 US-Dollar und 60 % über dem aktuellen Preis der Stufe 4.

Weltweit erste Recycle2Earn-App macht Ecoterra aus

Recycling ist eine ökologische Notwendigkeit und eine Geschäftsmöglichkeit. Denn die Menschheit versucht, die Auswirkungen des Klimawandels und der Umweltzerstörung zu mildern.

Um diese Ziele zu erreichen, hat Ecoterra ein innovatives Belohnungssystem für Recycler und ein Ökosystem entwickelt, das Anreize für ökologische Massnahmen zur Verbesserung unserer Umwelt schafft.

Die Recycle2Earn-App von Ecoterra ist dabei der wichtigste Teil des Ökosystems.

Es ist die Smartphone-App, die es den Nutzern ermöglicht, auf die drei Hauptsäulen des Ökosystems zuzugreifen: die Marktplätze für recycelte Materialien und Kohlenstoffkompensationen sowie das Auswirkungsprofil, mit dem nachhaltige Leistungen verfolgt werden können.

Zudem wird die Plattform einen Liquiditätspool nutzen, um die Token-Liquidität zu verwalten, wenn die App in Betrieb ist.

Der Liquiditätspool des Ökosystems gleicht die eingehenden $ECOTERRA aus Gebühren und von Unternehmen gekauften Paketen mit den ausgehenden $ECOTERRA aus, die zur Belohnung der Nutzer innerhalb der Recycle2Earn-App verwendet werden.

Die Betaversion der Recycle2Earn-App wird voraussichtlich noch vor Ende des Jahres eingeführt.

Einfacher Weg für Unternehmen, mehr zu recyceln mit dem Ecoterra Marktplatz für recycelte Materialien

Das Ökosystem von Ecoterra wurde entwickelt, um Unternehmen zu bereichern und Nutzer für ihre umweltfreundlichen und recyclingorientierten Bemühungen zu belohnen.

Mihai Ciutureanu, CEO von Ecoterra, hat in den letzten zwei Jahren an der Umsetzung dieser Anwendungsfälle gearbeitet.

Im Zentrum des Ökosystems steht der Marktplatz für recycelte Materialien, der Unternehmen, die recycelte Materialien benötigen, mit Recyclingunternehmen verbindet, welche diese Ressourcen anbieten.

Durch die Implementierung einer fortschrittlichen Filterung stellt der Marktplatz sicher, dass die aufgelisteten Materialien mit den spezifischen Anforderungen der einzelnen Käufer übereinstimmen.

Zahlungen können mit $ECOTERRA-Token oder anderen Kryptowährungen erfolgen. Ausserdem kann die Kaufhistorie in das nachvollziehbare Profil eines Unternehmens integriert werden, um die Transparenz zu erhöhen und dem Problem des Greenwashings auf nachprüfbare Weise vorzubeugen.

Um die Akzeptanz bei den Unternehmen voranzutreiben, wird Ecoterra die erste Gruppe von Unternehmen mit kostenlosen Testpaketen ansprechen, um sie davon zu überzeugen, dem Ökosystem beizutreten. Auf diese Weise können die Unternehmen ein umfassenderes Verständnis für die Funktionsweise des Ökosystems von Ecoterra erlangen.

Internationale Marken werden in die Datenbank für scannbare Wertstoffe integriert

Das Projekt hat damit begonnen, globale Marken in das Ökosystem zu integrieren. Bislang wurden Marken wie Vittel, Heineken, San Pellegrino, Pepsi, Fanta, Peroni und Dr. Pepper in sie aufgenommen. Allerdings werden laufend weitere Marken hinzugefügt.

Alle Markenprodukte in der Datenbank von Ecoterra werden als scannbare Materialien erkannt, für welche die Nutzer der App Belohnungen für das Recycling erhalten können.

Das Team von Ecoterra verfügt über jahrelange Erfahrung in der Recyclingbranche, so dass das Projekt schnell Partnerschaften eingehen konnte, wie zum Beispiel mit der Supermarktkette Delhaize (Lion).

Delhaize verfügt über ein Filialnetz in Europa, Nordamerika und Asien. In den meisten Filialen stehen Leergutrücknahmesysteme (RVMs) zur Verfügung – ein Schlüsselelement des auf die Kreislaufwirtschaft ausgerichteten Recyclingsystems von Ecoterra.

Denn die RVMs nehmen recycelbare Materialien als Input an und geben im Gegenzug eine Belohnung aus, die gleichzeitig als Beleg für den Erhalt dient.

CEO Ciutureanu fügt hinzu: „In den kommenden Monaten werden wir uns auf die Bildung von Partnerschaften konzentrieren. Unsere laufenden Gespräche haben bisher zu vielversprechenden Ergebnissen geführt.“

Ecoterras nachverfolgbare „Auswirkungsaktionen“ bieten einen innovativen Anwendungsfall für NFTs

Ein weiterer innovativer Teil des Ökosystems von Ecoterra ist die Verwendung von nicht fungiblen Token (NFTs), die für die nachverfolgbaren Meilensteine der „Auswirkungsaktionen“ stehen.

Alle Aktionen werden in dem Auswirkungsprofil erfasst und bilden den wichtigsten Bestandteil des Profils eines jeden Nutzers. Durch die Einführung von NFTs, die nachhaltige Aktionen wie das Pflanzen von Bäumen oder andere ökologisch nützliche Aktivitäten repräsentieren, werden diese zu Waren und damit handelbar.

Die NFTs für Umweltauswirkungen ermutigen jeden von uns, individuelle Massnahmen zum Schutz unserer Umwelt zu ergreifen.

Ein weiteres grossartiges Merkmal von Ecoterra ist die Schaffung eines $ECOTERRA-Token-Einkommensstroms für Haushalte und Unternehmen, die erneuerbaren Strom erzeugen.

Da die heimische Stromerzeugung sprunghaft ansteigt, wird dieser Teil des Ökosystems von Ecoterra an Bedeutung gewinnen.

Ecoterra ist eine seltene Gelegenheit, sich an einem revolutionären Projekt in der Frühphase zu beteiligen

Ecoterra verfügt über einen ausserordentlich gut durchdachten Nutzen und ist das einzige Produkt auf dem Markt das eine Recycle2Earn-Lösung bietet.

Indem Sie in den Vorverkauf von Ecoterra investieren, unterstützen Sie ein Projekt, das ein Geschäftsmodell hat, das die Auswirkungen des Klimawandels abmildert und gleichzeitig für seine Nutzer und Investoren einen Gewinn erwirtschaftet.

Mit Ecoterra gibt es keine Ausrede mehr, seinen Müll nicht zu recyceln. Dabei ist der $ECOTERRA-Token die monetäre Form dieses Anreizsystems und löst das Problem auf elegante Weise, indem er uns alle dazu bringt, effektiver und sorgfältiger zu recyceln.

Ecoterra zeigt, wie wirtschaftlicher Erfolg mit Ökologie in Einklang gebracht werden kann, um positive Ergebnisse sowohl für den Einzelnen als auch für den gesamten Planeten zu erzielen.

Der Vorverkauf ist eine seltene Gelegenheit, sich bereits in der Frühphase eines transformativen Technologieeinsatzes eines Start-ups zu beteiligen, das eine solide Einnahmequelle bieten kann, die sich auszahlt.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.